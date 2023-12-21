Украинский дипломат: Политика Си Цзиньпиня оказалась провальной 21.12.2023, 14:18

Александр Хара

Кто побеждает в противостоянии США и Китая в 2023 году.

Сайт Charter97.org продолжает подводить итоги уходящего года. Каким был 2023-й для мировой политики? Об этом мы спросили украинского дипломата, политолога, эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Александра Хару:

— Первый и самый главный итог, учитывая девятый год войны с РФ, это та поддержка, которую Украина получила от партнеров в военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом плане.

В контексте этой поддержки чрезвычайно важно отметить, как изменились подходы к войне, прежде всего — наших европейских партнеров. Они в конце концов осознали, что это не только экзистенциальная война для Украины. Это война, которая оттягивает возможный конфликт между Европой и РФ.

Для меня чрезвычайно важно, что немцы, а особенно социал-демократическая партия, являются мотором, который двигает это изменение в самой Германии. Ведь с конца 1960-ых годов СДП всегда была настроена на более мягкую позицию к Москве, поиски компромиссов, не на конфронтацию и так далее. Сейчас мы видим историческое изменение в мышлении руководства и партийцев.

Это чрезвычайно важно, потому что без Германии, стоящей на стороне международного права и Украины, шансов сохранить эту консолидирующую поддержку очень мало. Важно, что они осознают, что война может вспыхнуть против них поэтому им и лучше, и выгоднее помогать Украине, чтобы мы решили свои вопросы с Россией и уменьшили ее агрессивный потенциал. Тем временем они самим могут готовиться к конфликту. Я назову это самой важной вещью, произошедшей в 2023-ем году. Плюс было два важных саммита НАТО и ЕС.

Европейский саммит стал очень позитивным для нас, когда снова-таки Германия настояла и фактически нашла формулу «чашечки кофе вне зала» для Орбана, чтобы принять решение по Украине, которое является историческим. Это очень хороший и мотивирующий сигнал украинцам, а также знак россиянам (прежде всего — Путину), что у них нет права вето на европейскую дипломатическую интеграцию Украины. Наша страна никогда не станет сферой влияния РФ. Мы прекрасно понимаем, что это долгий процесс, пока мы станем членами ЕС, но он запущен.

— В этом году очень много говорили о противостоянии США и Китая. Кто в этой борьбе может зачислить себе 2023-й год в плюс: Вашингтон или Пекин?

— Вашингтон, поскольку если детально рассматривать этот вопрос, то первый момент — внутренняя ситуация в Китае. Выход из постковидного коматоза был чрезвычайно сложным для китайской экономики. Второй аспект связан с демографическими изменениями в КНР. Политика китайского руководства «одна семья — один ребенок» оказалась провальной. Следует вспомнить и сумасшедшие долги китайских городов, провинций, территорий. Речь идет о сумме свыше 15 триллионов долларов.

Все эти внутренние проблемы дестабилизируют власть коммунистической партии и Си Цзиньпиня лично, который зачистил политическое пространство. В общем, видны определенные элементы нестабильности в стране. Сократились более чем в два раза и общие темпы развития экономики Китая. Все эти внутренние причины ослабили КНР, и это без учета серьезных внешних факторов.

В этом году больший позитив в двухстороннем диалоге имеют американцы. Cтоит отметить, что США имеют больше позитива с точки зрения консолидации стран региона в своем лагере. Я имею в виду, например, сближение с Индией, которая поможет США обеспечить сдерживание Китая. У Си Цзиньпиня есть претензии на индийские территории, также индусов тревожат действия Китая в Индийском океане.

Отмечу и сближение между Японией и Южной Кореей за посредничеством Америки. Это тоже чрезвычайно важная вещь, поскольку эти страны также чувствуют на себе китайское давление и, естественно, хотели бы какого-то противодействия. Также в случае конфликта вокруг Тайваня и Южная Корея, и Япония будут автоматически задействованы в этой войне, поскольку на их территории размещен американский контингент. США предоставляют стратегические гарантии безопасности и для Южной Кореи, и для Японии.

На данный момент, однозначно, больше позитива в противостоянии между США и Китаем у американцев. Они сами усиливают свой флот и другие средства сдерживания, а также поддерживают Тайвань различной помощью, усиливают сети старых и новых альянсов в регионе, чтобы сдерживать Китай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу