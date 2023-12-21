Видеофакт: Лукашенко не просто хрипит, а едва выдавливает из себя слова 59 21.12.2023, 14:26

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У диктатора совсем плохо со здоровьем?

Сегодня диктатор Лукашенко провел совещание по вопросам контроля за ценами.

На видео заметно, что Лукашенко не просто хрипит, а совсем потерял голос и едва выдавливает из себя слова.

Напомним, когда в мае 2023 года узурпатор заболел, он исчез на пять дней. На 9 Мая он был на параде в Москве, где заметили бинт на его руке. Лукашенко не смог пройти с несколько сотен метров от трибуны до Александровского сада, его везли отдельно электромобилем. После этого вечером он первый раз за время своего правления не смог прочитать речь на возложении цветов на площади Победы.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало.

Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

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