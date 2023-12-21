В Украине легализован медицинский каннабис 5 21.12.2023, 14:38

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За решение проголосовали 248 парламентариев.

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе в четверг, 21 декабря.

Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк, пишет New Voice.

За решение проголосовали 248 парламентариев. Закон начнет действовать через полгода после его опубликования — примерно во втором полугодии 2024-го.

Он предусматривает следующее:

регуляцию оборота каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности;

распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением, это будет расследовать полиция согласно законодательству;

производство лекарств будут жестко контролировать на всех этапах: выращивать каннабис смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту, который врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием (как это происходит с морфином).

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