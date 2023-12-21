Белорус выиграл в покер более $7 миллионов

Белорус выиграл в покер более $7 миллионов5
- 21.12.2023, 14:42
- 3,776
Ранее он занимался шахматами.
Вчера белорус Никита Бодяковский выиграл финальный стол турнира World Poker Tour (WPT) Big One for One Drop, который прошел в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте pokernews.
Приз белоруса составил $7 114 500. Основной конкурент Никиты Марио Мосбек выиграл $4 663 950.
Напомним, Бодяковский — самый известный белорусский игрок в покер. Парень родился в Мозыре, его отец был кандидатом в мастера спорта по шахматам.
Никита тоже занимался шахматами, ходил в мозырскую СДЮШОР №2.
В 16 лет парень увлекся онлайн-покером. Нынешним летом он прошел в топ-10 игроков в мире, заработав $42 840 617.