Белорус выиграл в покер более $7 миллионов 5 21.12.2023, 14:42

3,776

Ранее он занимался шахматами.

Вчера белорус Никита Бодяковский выиграл финальный стол турнира World Poker Tour (WPT) Big One for One Drop, который прошел в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте pokernews.

Приз белоруса составил $7 114 500. Основной конкурент Никиты Марио Мосбек выиграл $4 663 950.

Напомним, Бодяковский — самый известный белорусский игрок в покер. Парень родился в Мозыре, его отец был кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Никита тоже занимался шахматами, ходил в мозырскую СДЮШОР №2.

В 16 лет парень увлекся онлайн-покером. Нынешним летом он прошел в топ-10 игроков в мире, заработав $42 840 617.

