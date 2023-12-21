В Донецке горит база оккупантов из группировки «Спарта» 2 21.12.2023, 14:45

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Перед пожаром раздались взрывы.

В четверг, 21 декабря, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В центре города вспыхнул корпус Донецкого национального технического университета, где расположились российские захватчики.

Фото и видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы.

Ранее в указанном корпусе находилась военная кафедра, а в последнее время в ее помещениях была ремонтная база бандформирования «Спарта», отмечает obozrevatel.com.

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