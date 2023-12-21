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«Ник и Майк»: Обостряется передел «поляны»

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  • 21.12.2023, 14:54
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«Ник и Майк»: Обостряется передел «поляны»

Кормовая база сокращается.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал задержание гендиректора жодинского БелАЗа Сергея Никифоровича:

— Это в очередной раз подтверждает наш тезис о том, что в системе, построенной режимом, самое главное – «не выйти на самих себя». А по мере сокращения «кормовой базы» обостряется классовая борьба, точнее передел поляны.

Временные менеджеры не могут существовать вне коррупционной системы и в любой момент могут быть арестованы. Чуть раньше из бизнеса выкинули Дмитрия Тихомолова с федерацией бокса. Сейчас за экспортный ресурс между собой могут спорить «Сохра», «Афтрейд» и лукашенковский спортивный клуб.

Непотопляемым пока остается Петр Пархомчик, ныне вице-премьер, а не так давно директор БелАЗа, который находил баланс между интересами всех назначенных экспортных прилипал предприятия.

Или очередная торпеда станет фатальной и для него? В отличие от Брыло на совещаниях он не смел перечить синепалому, что в стране «не до законов» гораздо хуже коррупции.

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