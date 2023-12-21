В Сморгони вандал атаковал костел и авто священников 11 21.12.2023, 15:09

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Мужчина устроил настоящий дебош с нецензурной бранью.

В костеле Святого Михаила в Сморгони сегодня ночью местный житель разбил фигуру Матери Божией, повредил скульптуру Михаила Архангела, поразил окна, зеркала и кузова в автомобилях священников, пишет «Светлы шлях». Мужчина повторял, что католической церкви здесь не место.

Настоятель костела Святого Михаила Архангела Артур Лешневский проснулся около часа ночи от громких криков и стуков в двери и окна.

Неизвестный мужчина устроил настоящий дебош с нецензурной бранью и проклятиями в адрес католических священников. Он стал наносить удары тяжелым предметом по машинам священников, а также добрался до святых предметов: разбил фигуру Матери Божией Непорочного зачатия, а также вырвал металлический крест из рук Михаила Архангела — новой скульптуры, которую несколько месяцев назад приобрели за пожертвования прихожан.

Мужчина повторял, что католическая церковь должна отсюда «убираться», и что ей здесь не место.

Ксендз вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя.

Как пишет издание, несколько месяцев назад костел также подвергся нападению: были похищены деньги из храма и разбита фигура Матери Божией, которая находилась у креста.

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