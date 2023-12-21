В ожидании панихиды с танцами Телеграм-канал «СерпомПо»

21.12.2023, 15:18

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Процесс уже пошел.

Путин продолжает «танцевать» будучи уверенным, что созданная им и его «питерской бригадой» мафиозно-репрессивная система будет сколь угодно долго держаться в России - на страхе, лжи и невежестве. И потом ее можно будет даже передать какому-нибудь преемнику, вроде «министра куриных яиц» Патрушева-младшего или экс-постельничего Дюмина.

Не знаем сколько продлится этот чудовищный «танец», но не сомневаемся в одном:

исторической перспективы у этой системы нет, финал ее будет один - гниение и крах с громким треском.

И, как водится, сначала начнет сбоить режим страха, а следом за ним - режим лжи.

И уже «процесс пошел» . Причем снизу, от тех, кто поддерживал власть или долго ей служил. Никакими подачками, репрессиями и промывкой мозгов этот тренд не изменить.

Это показательно на примере жен и матерей мобилизованных, требующих вернуть домой своих родных (но пока не отменить «СВО») . Женщины были взбешены «прямой линией» Путина, на которой тот сделал вид, что их проблемы не существует.

Теперь ФСБ ожидаемо начала угрожать не только участницам движения «Путь домой», но и их мужьям и сыновьям на фронте.

«Мобилизованных вызывают на допрос, забирают телефоны (без возврата), активно изучают информацию про жену. Следом поступают угрозы по типу «запиши видео, что тут вас все устраивает, или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета». Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась», – сообщают жены мобилизованных.

И отвечают Кремлю: «Что страшно? Страшно, что мы раскроем все ваши тайны и скажем, что там полная жопа. Боитесь, что мы раскроем весь бардак в зоне СВО? Боитесь, что иллюзия стабильности падет? Или же вы боитесь нас?! Ваши методы очень грязные... Знайте, если с нашими мужчинами что-то случится или же на них «случайным образом» упадет снаряд. Или же случайно выйдет так, что они окажутся в штурме. Все будут знать, кто это сделал. Ваша иллюзия стабильности рухнет в один момент! Не заигрывайте с нами, а выходите на прямой диалог».

Впрочем, тайны уже вовсю раскрывают и непосредственные участники путинских» спецопераций». Невзирая на то, что это может стоить жизни им и их родным.

Так, сбежавший при помощи волонтеров Gulagu.net в Нидерланды бывший офицер ГРУ и инструктор ЧВК «Вагнер» и «Редут» Игорь Саликов обратился в Международный уголовный суд с явкой с повинной.

В Гааге Саликов сообщил, что готов дать показания о нарушениях международного права Россией и обвинил ее в военных преступлениях в Украине, Сирии и Африке.

Бывший полковник российской армии, по его словам, «потерял веру в дело России» и отказался выполнить «приказ об убийстве мирных жителей», после чего его отдали под трибунал. Теперь он попросит политубежища для себя и семьи в Европе, и готов поделиться с судом подробностями о войне российских ВС на востоке Украины в 2014-м «под чужим флагом» (об этом прямо рассказывают и уцелевшие лидеры сепаратистов, вроде арестованного Стрелкова и пока еще гуляющего Губарева), о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом, о подготовке и проведении «СВО» против Украины (Саликов участвовал в ней, в Киевской области), о том, как обеспечивались «правильные» результаты на «референдумах» в «ЛДНР», о вывозе украинских детей в Беларусь спецслужбами РФ, об участии ГРУ и ФСБ в тайных спецоперациях в Сирии, Африке и Украине...

Рано или поздно критическая масса таких показаний перейдет из количества в качество. Можно представить, сколько в армии, спецслужбах, министерствах, ведомствах, пропагандистких СМИ РФ таких саликовых и овсянниковых, которые до поры до времени боятся, а потом заговорят. В этом сомнений нет.

«То ли еще будет».

Сомнения в том, что россияне осознают главное - на ком лежит львиная доля ответственности за все случившееся с ними и со страной. И не ответят словами героя «Поэмы о Сталине» Галича, снова пойдя на очередной тупиковый круг истории:

Кум докушал огурец

И закончил с мукою:

«Оказался наш Отец

Не отцом, а с…ю…»

Полный, братцы, ататуй!

Панихида с танцами!

И приказано статуй

За ночь снять на станции.

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