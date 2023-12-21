Сошлось несколько факторов: российский рубль резко начал падать 4 21.12.2023, 15:20

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Евро дороже 100 рублей, доллар – 92.

Российский рубль снова падает, несмотря на начавшийся «налоговый период» – время, когда экспортеры активно продают валюту, чтобы получить рубли для уплаты налогов. Последний день для расчетов с бюджетом – 28-е число, пишет The Moscow Times.

На Московской бирже курс доллара сегодня достигал 92,8 рублей, евро – 101,23 рубля, юаня – 12,89 руб., в 14.00 котировки были 92,2, 101,15 и 12,88 рубля.

Сошлось несколько факторов. Сегодня день расчетов по валютным фьючерсам, что всегда увеличивает колебания курса рубля. Кроме того, в конце года традиционно растут расходы бюджета, на рынке избыток свободных рублей. «Все вместе сейчас наложилось – фьючерсы, избыток рублей на рынке при некотором дефиците валюты, и одновременно уже полный почти рыночный неликвид», – цитирует Reuters дилера крупного банка. Он надеется, что к налоговым выплатам курс вернется к отметкам, близким к 90 рублям за доллар.

Аналитики SberCIB добавляют к этому спрос на валюту из-за погашения еврооблигаций: сегодня «Кокс» досрочно погашает в рублях долларовые бумаги на $350 млн. В момент погашения у банков может возникнуть короткая валютная позиция, и они, вероятнее всего, покупали валюту, объясняют аналитики, называя ослабление рубля временным. Аналитики Промсвязьбанка тоже считают падение рубля «локальным», связывая его в основном с традиционным для конца года повышением спроса на валюту перед длинными каникулами и экспирацией фьючерсов. Но рост цен на нефть препятствует более сильному ослаблению рубля, отмечают они, ожидая, что ближе к дате налоговых платежей экспортеры нарастят продажи валюты, что позволит компенсировать нынешнее падение.

Рубль пока получает поддержку от налогового периода (его пик придется на следующую неделю), а также дорогой нефти, однако не очень сильную, рассуждает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокера» Алексей Антонов: складывается впечатление, что большинство крупных экспортеров уже накопило основной объем рублей под налоговые выплаты, а рост цен на нефть замедляется. По его мнению, пара доллар-рубль пытается выйти вверх из консолидации чуть выше отметки 90 руб./$. Ослабление рубля во второй половине декабря – «вполне нормальный процесс», который связан с увеличением объема рублей в финансовой системе в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. На следующей неделе некоторые инвесторы будут покупать валюту для хеджирования переноса рублевых активов через новогодние праздники, но и процесс этот не будет активным, поскольку особых политических рисков на горизонте не видно, продолжает Антонов. Поэтому он ждет умеренного ослабления рубля: «Сопротивлением выступает 92,5 руб./$, и не исключено, что в новый год мы войдем с курсом, близким к этой отметке».

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