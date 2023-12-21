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Лукашенко хрипел на чиновников из-за огурцов

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  • 21.12.2023, 15:35
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Лукашенко хрипел на чиновников из-за огурцов

Прикрикнуть на своих подчиненных не вышло.

Росту цен на белорусские овощи и, в частности, на огурцы была посвящена значительная часть заседания с участием Лукашенко.

«Произведите этих огурцов в достаточном количестве. Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле», — потребовал Лукашенко.

«Мы подсветим — огурцы будут расти сами!» — сыронизировал Лукашенко, возвращаясь к обещаниям правительства. — Вы подумайте, что сделать. Я почему ставлю вопрос. 10-15 лет назад я бы так не говорил: дорого было - и газ, и нефть. Но сейчас же всего хватает… Шевелиться надо. Хотя бы там, где мы можем», — резюмировал он.

Отметим, что Лукашенко совсем потерял голос и хрипел. Когда диктатор пытался повысить голос на своих подчиненных, это выглядело комично.

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