Оккупант, обещавший «зачебурашить» украинцев, поплатился за свои слова

Оккупант, обещавший «зачебурашить» украинцев, поплатился за свои слова4
- 21.12.2023, 15:39
- 5,098
Карма в действии.
Очередное возмездие постигло российских оккупантов, угрожавших Украине и ее военным.
В социальных сетях появилось видео с передовой, на котором боец ВСУ показал шеврон погибшего российского военного с логотипом героя советского мультфильма про Чебурашку.
Ранее россияне также сняли пропагандистский фильм «Чебурашка», который в Украине был запрещен.
В ответ российские военные стали носить шевроны, обещая отомстить и «зачебурашить» украинцев за запрет фильма.
Угрозы также были опубликованы в одном из российских Z-Telegram-каналов с посланиями российских военных Украине.
«У наших теперь появились такие нашивки. Они запрещают Чебурашку, а мы их зачебурашим», - писали россияне.
Однако украинские военные показали последствия российских угроз: боец ВСУ снял шеврон на камеру и бросил его в яму с погибшим российским военным, носившим его на своей форме.