Оккупант, обещавший «зачебурашить» украинцев, поплатился за свои слова 4 21.12.2023, 15:39

5,098

Карма в действии.

Очередное возмездие постигло российских оккупантов, угрожавших Украине и ее военным.

В социальных сетях появилось видео с передовой, на котором боец ВСУ показал шеврон погибшего российского военного с логотипом героя советского мультфильма про Чебурашку.

Ранее россияне также сняли пропагандистский фильм «Чебурашка», который в Украине был запрещен.

В ответ российские военные стали носить шевроны, обещая отомстить и «зачебурашить» украинцев за запрет фильма.

Угрозы также были опубликованы в одном из российских Z-Telegram-каналов с посланиями российских военных Украине.

«У наших теперь появились такие нашивки. Они запрещают Чебурашку, а мы их зачебурашим», - писали россияне.

Однако украинские военные показали последствия российских угроз: боец ВСУ снял шеврон на камеру и бросил его в яму с погибшим российским военным, носившим его на своей форме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».