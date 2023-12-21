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Оккупант, обещавший «зачебурашить» украинцев, поплатился за свои слова

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  • 21.12.2023, 15:39
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Оккупант, обещавший «зачебурашить» украинцев, поплатился за свои слова

Карма в действии.

Очередное возмездие постигло российских оккупантов, угрожавших Украине и ее военным.

В социальных сетях появилось видео с передовой, на котором боец ВСУ показал шеврон погибшего российского военного с логотипом героя советского мультфильма про Чебурашку.

Ранее россияне также сняли пропагандистский фильм «Чебурашка», который в Украине был запрещен.

В ответ российские военные стали носить шевроны, обещая отомстить и «зачебурашить» украинцев за запрет фильма.

Угрозы также были опубликованы в одном из российских Z-Telegram-каналов с посланиями российских военных Украине.

«У наших теперь появились такие нашивки. Они запрещают Чебурашку, а мы их зачебурашим», - писали россияне.

Однако украинские военные показали последствия российских угроз: боец ВСУ снял шеврон на камеру и бросил его в яму с погибшим российским военным, носившим его на своей форме.

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