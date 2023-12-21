СМИ: У теннисиста Максима Мирного выявили злокачественную опухоль мозга 21.12.2023, 15:43

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Максим Мирный

Ему провели трепанацию черепа.

У известного белорусского теннисиста, экс-первой ракетки мира в парном разряде, десятикратного обладателя титулов «Большого шлема», олимпийского чемпиона Максима Мирного диагностирована злокачественная опухоль, сообщает Smartpress.by со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно изданию, спортсмену провели трепанацию черепа и удалили опухоль в одной из минских больниц.

«Операция длилась 8 часов и прошла очень успешно», — отметил источник.

Сообщается, что Максим Мирный обратился к врачам с жалобами на головные боли немногим более месяца назад, проведенное МРТ подтвердило неутешительный диагноз.

Ко дню операции в Беларусь, чтобы поддержать спортсмена, приехали его жена и четверо детей.

По словам собеседников издания, Мирный хорошо перенес операцию и вместе с семьей уже уехал из Беларуси для продолжения лечения.

Напомним, теннисист живет в США. Недавно он уже приехал в Минск провести мастер-класс. Заодно спортсмен сделал неоднозначное заявление, в котором высказал сожаление о его более ранней критике насилия силовиков по отношению к белорусам после выборов 2020 года.

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