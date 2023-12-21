Сперва брокер, затем юрист: минчанку обманули на 45 тысяч рублей 21.12.2023, 15:51

Интернет-юрист должен был помочь вернуть украденное.

Сначала минчанку обманул брокер, рекламирующий инвестиции в интернете. В результате последовавших советов консультанта она потеряла 27 тыс. рублей. В попытке вернуть потерянные средства девушка обратилась к интернет-юристу, который придумал, как вернуть украденное.

С потерпевшей связались через мессенджер и сообщили, что брокер-аферист открыл на ее имя кредит. Для того чтобы погасить заем, женщине необходимо зарегистрироваться на бирже, приобрести цифровую валюту и перевести на предоставленные криптокошельки. Женщина перевела 18 тыс. рублей на криптокошельки.

В настоящее время РУВД Фрунзенского района проводит проверку по фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».