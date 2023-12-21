Врачи раскрыли, почему все кашляют зимой 2023-го 3 21.12.2023, 16:25

5,720

Кашель - это то, на что пациенты жалуются терапевту чаще всего.

Зимой 2023 кашляют многие. Кашляющих можно встретить в общественном транспорте, в супермаркете, в школе и вузе, а уж про поликлиники и речи нет. Кашель – спутник банальной ОРИ, а также более тяжелых заболеваний – гриппа, коронавируса, микоплазменной инфекции. Кашель может быть также симптомом болезни сердца, дефицита железа и приема некоторых препаратов от повышенного давления.

И хотя внешне течение всех вирусных заболеваний выглядит как будто бы одинаково, лечиться, в том числе от кашля, нужно в зависимости от диагноза и по-разному, обязательно консультируясь с врачом. А не так, как это делает большинство: по одной, раз и навсегда заученной, схеме – горчичники, ингаляции, грудные сборы, пишет «Комсомолка».

Врачи рассказали о причинах кашля, вирусах, лечении, дали советы, как вылечить затяжной кашель, как отличить простудный кашель от сердечного, объяснили, почему женщины кашляют чаще мужчин.

Мучительный кашель, коронавирус, микоплазменная инфекция

При заболевании подвидом коронавируса пирола, а именно этот штамм набирает обороты зимой 2023, характерен мучительный кашель, отметил врач Денис Банный.

Именно мучительный кашель, беспокоящий человека часами почти беспрерывно, является главным симптомом пиролы, а вот чихания обычно нет. Вторыми симптомами являются потеря обоняния и вкуса. При этих симптомах медик посоветовал делать тест на коронавирус.

О причине трудноизлечимого кашля при заражении микоплазменной инфекцией (подробнее об этом заболевании, которое поднимает голову в Китае и в Европе здесь) рассказала терапевт Ольга Сухарева.

По ее словам, микоплазма обладает скользящими движениями и специфическими органеллами на кончиках, которые помогают ей проникать между ресничками эпителия трахеи и бронхов, что приводит к повреждению эпителия.

«Считается, что длительный рефрактерный (трудноизлечимый – Ред.) кашель возникает из-за угнетения движения ресничек», - отметила медик.

Что же касается лечения, то как отметила Ольга Сухарева, «привычные» антибиотики на эту бактерию не действуют.

Кстати, микоплаза в 30% случаев вызывает атипичную пневмонию.

Ингаляции, леденцы при сухом кашле

Как отметил врач-терапевт Николай Воликов, при острой респираторной вирусной инфекции - больше влажный кашель (продуктивный), а при гриппе - чаще кашель бывает сухой (непродуктивный).

Устоявшиеся мифы и бабушкины наказы при лечении ОРВИ в домашних условиях развеяла врач общей практики 19-й центральной районной поликлиники Минска Ирина Балыко.

Дышать над горячей картошкой, прикрывшись сверху банным полотенцем, - один из бабушкиных методов лечения простуды. Его современная интерпретация – ингаляция с полезными эфирными маслами.

«Этот метод действует практически при любых простудных заболеваниях, поскольку пар помогает разжижать слизь, скопившуюся в носоглотке, плюс усиливает отхаркивание», — отметила Ирина Балыко.

«Мятные леденцы хороши при першении горла и сухом кашле», — отметила Ирина Балыко.

Медик также порекомендовала при таком кашле воспользоваться ингалятором с физраствором, но без применения эфирных масел.

Затяжной кашель, как лечить

Около 2,5% пациентов, перенесших COVID-19, кашляют даже спустя год после болезни (а тех, кого проблема беспокоит не так долго, должно быть еще больше), сообщает ТАСС со ссылкой на доцента австралийского Университета Бонд Наташу Йейтс.

При простуде могут быть воспалены верхние дыхательные пути, ткани производят жидкость, которая стекает через носоглотку. Из-за этого хочется прочистить горло, а покашлять.

Может быть воспаление нижних дыхательных путей и легких и тогда организм с помощью кашля пытается избавиться от слизи. Иногда ее мало, но из-за отекших тканей человек все равно кашляет, так называемым сухим кашлем.

Если кашель вызывает стекающая по носоглотке слизь, помогают леденцы, промывания соленой водой, назальные спреи и сон с приподнятой головой.

Медик советует при сухости и других неприятных ощущениях в горле не спеша выпить воды, съесть немного меда или медленно подышать через нос (тогда воздух успеет согреться и увлажнится).

Если кашель вызван воспалением в легких, стоит попробовать дыхательные упражнения или подышать паром. Для разжижения слизи можно использовать небулайзер (устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества), заполненный соленой водой.

Помощь при затяжном кашле

Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение рекомендаций врача, а также увлажнение воздуха в помещении и много теплой жидкости для выработки мокроты, сообщает врач-пульмонолог Евгения Попова.

По словам специалиста, увлажнение воздуха дома особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению.

Сердечный кашель

Не всегда бывает так, что кашель – это только простуда и проблемы с легкими и носоглоткой, кашель может быть и сердечным, связанным с сердечно-сосудистой патологией.

Заведующий областным кардиологическим центром Минской областной клинической больницы Алексей Деконский рассказал, как отличить сердечный кашель от простудного.

«Если кашель сопровождается симптомами ОРЗ (катаральные явления, насморк, повышение температуры тела), то он указывает на простуду», - подчеркнул медик.

В этом случае человек может кашлять и лежа и стоя, и днем и ночью.

А вот сухой кашель, который к тому же зависит от положения тела и времени суток, может быть проявлением общей сердечно-сосудистой патологии.

«Кардиологический кашель всегда меняется в зависимости от положения тела. Если человек принимает горизонтальное положение, то кашель будет усиливаться. Это связано с тем, что сердцу тяжело работать», - подчеркнул Алексей Деконский.

Кашель от таблеток, кашель при нехватке железа

Прежде чем назначить противокашлевые препараты, врач обязан установить причину упорного кашля, отправить пациента на рентген и провести другие исследования, назначить консультации узких специалистов. Главная задача - исключить новообразования верхних и нижних дыхательных путей, гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, туберкулез легких. Это рассказала завкафедрой фтизиопульмонологии Белорусcкого государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Жанна Кривошеева.

По словам медика, хронический кашель чаще всего удел женщины, которые имеют более чувствительный порог кашлевого рефлекса, чем мужчины, и являются более чувствительными к различным воздействиям, например, одной из групп препаратов для снижения артериального давления (ингибиторов АПФ).

Необъяснимый кашель у женщин может быть связан с дефицитом железа.

В любой ситуации затяжной, более 3 недель, и хронический, более 2 месяцев, кашель, который не поддается стандартному лечению, - это показание для консультации у терапевта, а то и у пульмонолога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».