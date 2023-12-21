Как белорусам сменить работу в Польше и не получить депортацию 1 21.12.2023, 16:35

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Понятное руководство для тех, у кого рабочая виза или ВНЖ.

Иностранцы, находящиеся в Польше по рабочей визе или ВНЖ, часто сталкиваются с необходимостью сменить работу. Сделать это возможно, но нужно быть в курсе нюансов законодательства. Most рассказывает, как легально перейти на новую работу в Польше.

Процесс трудоустройства иностранца в Польше зависит от вида документа, на основании которого он находятся на территории страны (виза, карта побыту, карта Долгосрочного резидента ЕС и другие). Одни документы предоставляют свободный доступ к рынку труда, а другие — позволяют работать только на основании специальных разрешений.

Cвободный доступ к рынку труда имеют обладатели:

- карты поляка (хотя сама по себе она не является основанием для легального нахождения в Польше);

- карты сталого побыту или карты долгосрочного резидента ЕС;

- гуманитарной визы (D21) или гуманитарного ВНЖ (сюда относятся ВНЖ, полученные по любым гуманитарным основаниям);

- ВНЖ по воссоединению семьи, если член его семьи обладает картой сталого побыту или картой долгосрочного резидента ЕС; картой часового побыту (при условии пребывания в Польше не менее двух лет), занимается научной деятельностью или находится в Польше по ряду гуманитарных причин;

- документа, подтверждающего ожидание предоставления международной защиты (если статус международной защиты не был предоставлен в течение 6 месяцев по независящим от иностранца обстоятельствам).

Этот список не является исчерпывающим.

Правила трудоустройства иностранца в Польше по рабочей визе

Pабочая виза и рабочий ВНЖ требуют согласования смены работодателя и получения специальных разешений. Среди таких разрешений Декларация о намерении трудоустроить иностранца (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) и Разрешение на работу в Польше (Zezwolenie na pracę). Последнее часто называют воеводским приглашением. Подробнее об этих документах мы рассказывали тут.

И декларация (Oświadczenie), и воеводское приглашение (Zezwolenie na pracę) выдаются под конкретного работодателя и под конкретные условия труда (должность, зарплату, график работы и так далее). Поэтому если иностранец захочет сменить место работы, нужно менять разрешение. А если иностранец успел получить карту побыту по работе — придётся менять карту.

Смена работодателя при наличии воеводского приглашения

Иностранец, который въехал в Польшу по рабочей (воеводской) визе и не может или не желает работать у нанимателя, оформившего ему разрешение (Zezwolenie), может сменить место работы. Для этого нужно аннулировать первоначальное приглашение, уведомив о своих планах воеводу. А после, в течение 14 дней с момента уведомления, найти новое место работы и обратиться к работодателю с просьбой оформить новое разрешение на работу (Zezwolenie na pracę).

Единственная сложность при оформлении нового разрешения — это длительные сроки ожидания. В среднем оформление разрешения на работу занимает 30 дней, но на практике срок ожидания может достигать двух и более месяцев. На протяжении всего этого времени работник не может быть официально трудоустроен.

Выходом может стать оформление другого вида разрешения — Декларации о намерении трудоустроить иностранца (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Смена работодателя при наличии Декларации о намерении трудоустроить иностранца (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

В данном случае процедура смены работодателя значительно проще: о намерении уволиться достаточно уведомить нынешнего работодателя. Работодатель, в свою очередь, обязан уведомить об увольнении Повятовое управление труда (Powiatowy urząd pracy), чтобы декларацию аннулировали.

После этого иностранец может обратиться к новому работодателю с просьбой оформить новый документ.

Декларация выдаётся на срок до 24 месяцев, а сроки рассмотрения занимают всего две-три недели.

Но в данном случае важно обратить внимание на сроки действия декларации и визы. Вот пример. Работник получил годовую рабочую визу, приехал в Польшу и устроился на новое место работы, где ему оформили декларацию на шесть месяцев. В этом случае по истечении шести месяцев необходимо оформлять новую декларацию.

Можно ли находиться в Польше по рабочей визе, но не трудоустраиваться?

Теоретически, иностранец может находиться в Польше по рабочей визе и не трудоустраиваться, но это влечёт ряд последствий.

Если иностранец уволился с места работы, на которое он получил соответствующее разрешение, работодатель обязан сообщить об этом в ужонд. Ужонд, в свою очередь, не получив информации о новом месте работы иностранца, подаёт документы в Пограничную службу (Straż Graniczna). В этом случае при выезде из Польши в паспорте иностранца будет проставлен штамп о депортации, а въезд в Польшу будет запрещён.

Смена работодателя при наличии Карты побыту по работе

В течение 15 дней со дня увольнения иностранец обязан направить воеводе Оповещение об увольнении. Подать его можно как лично, так и по почте. После этого у иностранца есть 30 календарных дней, чтобы найти новую работу, подать новое заявление на оформление карты побыту, а также Приложение №1 (приложение к заявлению на выдачу карты часового побыту, необходимое для получения ВНЖ на основании работы) и документы, которые подавались на карту побыту по работе в первый раз.

Сроки рассмотрения составляют до 60 дней с момента подачи документов (или исправления недочётов). На протяжении всего периода рассмотрения документов иностранец имеет право легально находиться и работать в Польше.

Если иностранец по каким-либо причинам решил не сообщать о смене места работы воеводе, это может иметь последствия вплоть до штрафов и даже риска депортации.

Стоимость оформления разрешения на работу

Пошлина за оформление декларации о намерении принять иностранца на работу (oświadczenie) составляет 100 злотых, а за оформление разрешения на работу:

- 50 злотых — на срок до трёх месяцев,

- 100 злотых — на срок до трёх лет.

Подготовку и оплату разрешения осуществляет работодатель. Более того, в польском законодательстве предусмотрена норма, прямо запрещающая брать деньги с сотрудников для оформления разрешения.

А вот оформлением новой карты побыту занимается сам иностранец, соответственно, и пошлину он оплачивает самостоятельно. За выдачу новой карты придётся заплатить 220 злотых — 50% от размера пошлины на выдачу первой карты.

Как часто можно менять место работы в Польше

Польское законодательство не ограничивает количество мест работы. Однако важно понимать, что каждое такое изменение фиксируется соответствующими органами в базах данных, что, теоретически, в будущем может стать препятствием к поиску новой работы.

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