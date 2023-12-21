В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы 21.12.2023, 16:43

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Взрыв слышали в разных районах города.

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) сегодня днем, 21 декабря, раздались звуки взрывов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Мариуполь, взрывы!», - говорится в сообщении.

Горсовет ссылается на сообщения от местных жителей, которые сообщают о громких взрывах в городе.

«Слышали в разных районах города», - добавили в горсовете.

Напомним, что Мариуполь был захвачен российскими войсками весной 2022 года. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов в городе.

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