В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
- 21.12.2023, 16:43
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Взрыв слышали в разных районах города.
В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) сегодня днем, 21 декабря, раздались звуки взрывов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
«Мариуполь, взрывы!», - говорится в сообщении.
Горсовет ссылается на сообщения от местных жителей, которые сообщают о громких взрывах в городе.
«Слышали в разных районах города», - добавили в горсовете.
Напомним, что Мариуполь был захвачен российскими войсками весной 2022 года. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов в городе.