В Италии создали экстремальный гиперкар 21.12.2023, 16:57

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777 Hypercar отличается обтекаемым дизайном.

Итальянская компания 777 Motors показала свою первую модель с простым названием Hypercar. Всего выпустят лишь 7 таких одноместных авто стоимостью в 7 миллионов евро. Об этом сообщает сайт Autocar (перевод - «Фокус»).

Новый 777 Hypercar – экстремальное трековое купе, напоминающее спортпрототипы из 24-часовой гонки в Ле-Мане. Обтекаемое авто получило обвес, киль и огромное антикрыло. Двери поднимаются вверх.

В основе гиперкара лежит карбоновый монокок, из углеволокна выполнены и кузовные панели, поэтому масса авто – всего 900 кг. Вместе с тем, аэродинамика обеспечивает до 2100 кг прижимной силы.

777 Hypercar оснащен высокооборотистым V8, развивающим 800 л. с. при 9000 об/мин. Двигатель способен работать на экологически чистом синтетическом топливе.

Максимальная скорость гиперкара составляет 370 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 4g. На автодроме Монца 777 Hypercar на 2,4 секунды на круге быстрее гоночного спортпрототипа Toyota GR010 Hybrid.

В комплекте с авто идет специальный гоночный костюм с датчиками, контролирующими пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также покупатели получат в подарок гоночные курсы на треке Варано в Италии, либо на знаменитом автодроме Индианаполиса в США.

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