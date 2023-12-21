БМЗ нуждается в замене дорогостоящей системы очистки воздуха 1 21.12.2023, 17:03

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Препятствием могут стать европейские санкции.

Белорусский металлургический завод объявил тендер на реконструкцию пылегазоочистной установки дуговой сталеплавильной печи № 2. Стоимость реконструкции оценивается в 18 млн USD, пишет «Флагшток».

Проект реконструкции предусмотрен планом мероприятий БМЗ по обеспечению экологической безопасности и являлся одним из оснований для получения комплексного природоохранного разрешения до 2025 года, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В марте 2022 года БМЗ уже объявлял подобный тендер. Из опубликованной тогда тендерной документации следует, что закупка предполагала выполнение проекта «под ключ» от разработки инжиниринга до проведения пусконаладочных работ и обучения персонала. В комплектацию существующей системы очистки, в частности, входят установленные еще в 2014 году фильтры фирмы Lurgi (Германия), контрольно-измерительные приборы Sick (Германия), программное обеспечение производства Siemens (Германия).

В 2022 году стоимость работ оценивалась в 8 млн USD. Однако тендер не состоялся в связи с отсутствием предложений от потенциальных поставщиков.

В 2021 году БМЗ провел подобную реконструкцию системы улавливания и очистки отходящих газов на другой сталеплавильной печи. Поставку оборудования осуществляла финская фирма «WaterGroupLtdOY». Стоимость работ составила 12 млн USD. Реализация проекта позволила сократить объем выбросов из сталеплавильной печи на 460,41 тонн в год.

Весной 2023 года Белорусский металлургический завод попал в санкционный пакет Евросоюза. Санкции предусматривают заморозку финансовых активов завода в этих странах, а также запрет на передачу предприятию любых экономических ресурсов прямо или косвенно. Таким образом, легальная поставка БМЗ оборудования, соответствующего нынешней комплектации газоочистительной системы, невозможна без нарушения действующих санкций.

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