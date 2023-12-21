«Ситуация не патовая»: эксперт разобрал, как ВСУ истощают врага на поле боя 2 21.12.2023, 17:07

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Петр Черник

Украинские защитники продолжают перемалывать силы РФ.

Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что до конца 2023 года сформируется понимание следующих шагов Украины на фронте. В то же время, никто не сможет ответить, когда закончится война.

Украинский военный эксперт Петр Черник сказал «24 Каналу», что рано или поздно в этой войне обязательно произойдет «точка выброса» именно там, где сейчас невозможно предсказать. Для россиян нарастают критические массы в военном деле, нефтегазовых потоках, усиливается удушение их экономики, и неизбежно где-то произойдет взрыв.

Можно предположить, что произойдет землетрясение, в результате которого повредится газопровод «Уренгой –Помары – Ужгород» или может случиться «Чернобыль-2» в Челябинске.

«Подобные явления могут перевернуть все с ног на голову. Однако делать ставку на феномен случая было бы вершиной не мудрости», – подчеркнул военный эксперт.

Склады опустошены на 40%

Также на пресс-конференции президента Украины от журналистов западных СМИ прозвучали вопросы, не являются ли нынешние события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к "проигрышу в войне". Зеленский ответил, что так не считает, ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину у нас была ситуация на фронте гораздо хуже, чем сегодня.

Петр Черник поддержал мнение президента о ходе событий на войне.

- Ситуация не патовая. В частности относительно того, что касается ликвидации нашего противника, – отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста о целях, отказался объявлять их. Президент привел пример, что когда были "сложности на юге", все говорили, какие у Украины цели. Однако события на фронте разворачивались не по плану. Поэтому Зеленский считает, что о целях не стоит говорить, лучше оставлять их в тайне.

Украинские защитники продолжают перемалывать силы противника. Только под Авдеевкой за два месяца ликвидировано более 25 тысяч единиц личного состава, 200 танков и 400 бронированных машин.

- То есть Россия потеряла две дивизии личного состава, а если добавить раненых, все четыре, а это уже полноценный армейский корпус. Также довольно существенно уничтожена техника, – уточнил военный эксперт.

В части российской артиллерии, в период с мая по сентябрь, ВСУ показали беспрецедентные результаты: было ликвидировано более 50 артиллерийских бригад противника.

- Это очень важный показатель, потому что россияне могут снимать с консервации, ремонтировать и отправлять в бой максимум 300 орудий. Следовательно, украинские силы уничтожают их стратегический потенциал. Сейчас склады оккупантов опустошены примерно на 40%. Это очень много, хотя еще не критично для врага, – подчеркнул Петр Черник.

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