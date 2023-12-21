Какой будет погода до конца недели 1 21.12.2023, 17:18

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Фото: Charter97.org

Прогноз по Беларуси на 22-24 декабря.

22 декабря погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, местами, а ночью по юго-западной половине республики во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -1..+4°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится, пишет pogoda.by.

23 декабря страна продолжит находиться в циркуляции североатлантического циклона, при этом на территорию страны начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Преимущественно облачно. Временами ожидается снег, мокрый снег. Местами по стране прогнозируются налипание мокрого снега, в юго-западных районах Беларуси слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, в юго-западных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -3..+2°С.

24 декабря сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются снег, мокрый снег и слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах по юго-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.

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