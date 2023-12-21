СМИ: В Жодино задержано руководство города 14 21.12.2023, 17:25

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Жодинцы сообщают о «чистках».

Со вчерашнего дня разные источники ex-press.by сообщали, что задержан генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Никифорович. Информация подтвердилась.

Сегодня издание сообщает, что, возможно, задержаны также председатель жодинского исполкома Дмитрий Заблоцкий и директор Жодинского ЖКХ Юрий Рабецкий.

Любопытно, что на мероприятии, посвященном закрытию юбилейного года «Жодино – 60», которое прошло 17 декабря, все трое попали на один снимок. Есть версия, что директора БЕЛАЗа задерживали прямо после него.

Также читатели сообщают о задержании в Жодино начальника Тюрьмы №8 Дмитрия Стребкова. Задержания и проверки, по их словам, проходят также на других предприятиях Жодино, а также а жодинском ГОВД

Жодинцы связывают задержания с известным в городе фактом — БЕЛАЗ за последнее время дал городу на благоустройство около 2 млн долларов.

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