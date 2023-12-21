Украинский пенсионер открыл огонь из пулемета по военным РФ на оккупированной территории 3 21.12.2023, 17:35

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Украинцы на оккупированных территориях готовы брать в руки оружие.

Российский солдат рассказал о героическом поступке украинского пенсионера, который открыл огонь по российским войскам, пишет dialog.ua.

По словам оккупанта, его подразделение находилось во второй линии обороны. Стоящие перед ними штурмовики пошли в атаку на украинский населенный пункт, пропустив встретившегося им украинского пенсионера и шедшего в свой дом. После этого он вылез на крышу дома и открыл огонь на поражение по российским военным из пулемета.

Пользователи социальных сетей отмечают, что российские оккупанты регулярно сталкиваются с ненавистью украинцев, которые стараются травить россиян и наводить удары ВСУ по военным объектам РФ, стараясь приблизить освобождение их населенных пунктов.

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