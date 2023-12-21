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«От удивления и растерянности я аж присела на табурет»

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  • 21.12.2023, 17:42
  • 2,956
«От удивления и растерянности я аж присела на табурет»

Как живут простые белорусские пенсионеры.

Как живут простые пенсионеры в Беларуси, знает, наверное, каждый житель страны, пишет читательница сайта Charter97.org Оксана из города Слонима.

Утром начинаем заниматься фитнесом в поисках таких редких сейчас дешевых продуктов (которые претендуют стать дефицитными). Таким спортом занимается большинство моих знакомых. Поиск продуктов - это еще и повод встретиться и поболтать. Услышать что-то интересное или даже полезное.

Зачастую делимся рассказами о своих болезнях. Так и в этот раз, рассказала бывшей коллеге, что болезни не дают жить, а она мне и говорит, что с такими диагнозами можно податься на социальную денежную помощь. Мол, будет тебе облегчение, закупишь лекарств.

Документов было немного, поэтому написала заявление и начала ждать, не очень долго - всего пару месяцев. Гадала, какого же размера могут выдать эту помощь. Думалось мне, что это должен быть хотя бы прожиточный минимум — 200 - 300 рублей.

И вот он - торжественный звонок в дверь, и почтальон отсчитывает мне помощь на сумму. 32 рубля! От удивления и растерянности я аж присела на табурет, пересчитывать не стала.

Сама себе подумала: для чего сидит целый штат работников социальной службы в шикарных кабинетах? Наверное, чтобы зарплаты брать и смеяться над наивными людьми.

Ширма это все: и социальное государство, и чистота, и лишь бы не было войны.

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