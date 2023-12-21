В Беларуси за нарушения у перевозчиков решили изымать разрешения на поездки 1 21.12.2023, 17:56

Внесены изменения в правила автомобильных перевозок грузов.

«Правительство» внесло в Правила автомобильных перевозок грузов нарушения, за которые у транспортных компаний будут изымать разрешения. Особо злостным нарушителям обещают вообще приостановить выдачу «дозволов». Эти меры предусмотрены постановлением совмина №873, пишет Office Life.

Действующие Правила автомобильных перевозок грузов дополнены новыми полномочиями Минтранса. В частности, сотрудники Транспортной инспекции смогут изымать ранее выданные перевозчику разрешения за несколько новых видов нарушений.

Например, за передачу перевозчиком распределенных ему разрешений третьим лицам (как разовых, так и ЕКМТ) эти разрешения будут изыматься, а виновник больше не сможет получить их в текущем и следующем календарном году.

Минтранс сможет изымать разрешения и за другие нарушение, предусмотренные инструкцией об их выдаче. Причем, при принятии решения об изъятии «дозвола», перевозчик должен сдать его в Транспортную инспекцию в течение 10 календарных дней. В противном случае выдача ему всех других разрешений будет приостановлена до исполнения этого требования.

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