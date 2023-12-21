«Все проклинают ЖКХ как только могут»2
- 21.12.2023, 18:10
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Жители Дзержинска заблокированы в своих дворах.
Жители Дзержинска устроили флешмоб «благодарности» местным коммунальщикам за ремонт дорог, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
— Если нечем было подсыпать, то и не нужно было – прежняя дорога была неплохой. Или кому-то хотелось выполнить какой-то план? Теперь все, кто там ходит (да и ездит тоже) проклинают это ЖКХ как только могут, — ищет ответы житель одной из улиц.
— «Спасибо большое нашему ЖКХ за прекрасную подсыпку» улицы Дружной в начале зимы! Людям со двора не возможно выйти и приходится по заборам добираться! — благодарность от другого жителя.