«Все проклинают ЖКХ как только могут» 2 21.12.2023, 18:10

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Жители Дзержинска заблокированы в своих дворах.

Жители Дзержинска устроили флешмоб «благодарности» местным коммунальщикам за ремонт дорог, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

— Если нечем было подсыпать, то и не нужно было – прежняя дорога была неплохой. Или кому-то хотелось выполнить какой-то план? Теперь все, кто там ходит (да и ездит тоже) проклинают это ЖКХ как только могут, — ищет ответы житель одной из улиц.

— «Спасибо большое нашему ЖКХ за прекрасную подсыпку» улицы Дружной в начале зимы! Людям со двора не возможно выйти и приходится по заборам добираться! — благодарность от другого жителя.

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