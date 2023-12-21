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ВСУ уничтожили российские батареи РСЗО «Ураган»

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  • 21.12.2023, 18:18
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ВСУ уничтожили российские батареи РСЗО «Ураган»

Из них россияне обстреливали Херсон.

Украинские военные уничтожили батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» российских оккупантов, которые противник применял для обстрела Херсона накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

Полковник отметила, что российские захватчики стягивают РСЗО и огнеметы на левый берег Херсонской области для ударов по населенным пунктам, расположенных на западной стороне реки Днепр в регионе.

При этом Силы обороны продолжают операции с целью вытеснения врага подальше от правобережья Херсонской области, ведется боевая работа.

- За минувшие сутки можем отчитаться, в том числе, о том, что удалось уничтожить батареи систем «Ураган». Это 3 автомобиля непосредственно выпуска ракет и транспортировки, - рассказала спикер.

Гуменюк обратила внимание, что это был очень мощный удар по вражеской силе в регионе.

Она напомнила, что как раз перед тем в течение суток российские захватчики обстреливали Херсон именно из этих систем.

- Когда была и дроновая атака одновременно с реактивной, - уточнила руководитель - oбъединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Также Гуменюк добавила, что украинские защитники поэтому продолжают уничтожать российскую тяжелую артиллерию, гаубицы и все, что обнаруживают.

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