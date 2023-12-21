ВСУ уничтожили российские батареи РСЗО «Ураган» 1 21.12.2023, 18:18

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Из них россияне обстреливали Херсон.

Украинские военные уничтожили батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» российских оккупантов, которые противник применял для обстрела Херсона накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

Полковник отметила, что российские захватчики стягивают РСЗО и огнеметы на левый берег Херсонской области для ударов по населенным пунктам, расположенных на западной стороне реки Днепр в регионе.

При этом Силы обороны продолжают операции с целью вытеснения врага подальше от правобережья Херсонской области, ведется боевая работа.

- За минувшие сутки можем отчитаться, в том числе, о том, что удалось уничтожить батареи систем «Ураган». Это 3 автомобиля непосредственно выпуска ракет и транспортировки, - рассказала спикер.

Гуменюк обратила внимание, что это был очень мощный удар по вражеской силе в регионе.

Она напомнила, что как раз перед тем в течение суток российские захватчики обстреливали Херсон именно из этих систем.

- Когда была и дроновая атака одновременно с реактивной, - уточнила руководитель - oбъединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Также Гуменюк добавила, что украинские защитники поэтому продолжают уничтожать российскую тяжелую артиллерию, гаубицы и все, что обнаруживают.

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