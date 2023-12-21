Ученые: На Марс полетят мужчины 2 21.12.2023, 18:20

2,072

В космосе женщины теряют больше мышц.

Согласно новому исследованию, ученые обнаружили, что в условиях микрогравитации, характерных для космических полетов, женщины теряют больше мышечной массы по сравнению с мужчинами, пишет New Voice.

Это наблюдение становится актуальным в свете намерения НАСА отправить первую женщину на Луну в 2024 году.

Исследование представляет собой наиболее продолжительное наблюдение за большой группой женщин в условиях микрогравитации.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за мужскими и женскими группами в течение 90 и 60 дней соответственно.

Анализируя результаты, ученые обнаружили, что обе группы участников потеряли значительное количество мышечной массы в ногах в течение этого периода. За месяц женщины потеряли больше мышечной массы, чем мужчины за три месяца.

Эти выводы вызывают тревогу, поскольку мышцы оказывают влияние не только на общую мышечную функцию, но и выполняют функции эндокринного органа, взаимодействуя с другими системами организма.

Группа авторов предлагает проведение хорошо контролируемых длительных исследований с использованием физических упражнений в условиях микрогравитации, чтобы понять, как можно бороться с потерей мышечной массы и обеспечить здоровье будущих экипажей во время длительных космических миссий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».