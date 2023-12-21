Ангола выходит из ОПЕК 3 21.12.2023, 18:37

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Африканская страна несогласна с квотами на добычу нефти.

Система квот, которой пользуются члены ОПЕК и примкнувшие к ней страны, включая Россию, устраивает не всех участников картеля. Недовольная введенным для нее ограничением, Ангола объявила о выходе из организации, пишет The Moscow Times.

О принятом решении сообщил министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино де Азеведо, передало местное информационное агентство Angop. «Это было нелегкое решение, но время пришло, — заявил министр после заседания правительства. — Наша роль в организации не признавалась как важная».

В ноябре страны ОПЕК+ снова решили поддержать цены на нефть. Саудовская Аравия и Россия продлили ограничение, соответственно, добычи и экспорта до конца I квартала 2024 г., причем последняя даже пообещала увеличить сокращение с 300 000 до 500 000 баррелей в сутки. Квоты Анголы и Нигерии были урезаны на основании того, что ранее они не выбирали их полностью. После чего представитель Анголы в ОПЕК Эстевао Педро заявил, что страна этим недовольна и не намерена ограничивать добычу.

Квота Анголы составила 1,11 млн баррелей в сутки — меньше ее нынешнего уровня добычи. Во время договоренности в июне квота была 1,28 млн, но страна не смогла произвести столько нефти. Споры относительно квот для африканских стран стали причиной того, что заседание представителей ОПЕК+ было отложено на четыре дня, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Совокупная среднесуточная добыча 13 стран ОПЕК была в ноябре 27,84 млн баррелей, говорится в отчете картеля; в Анголе и Нигерии она сократилась и составила 1,13 млн и 1,37 млн соответственно.

За последние восемь лет добыча в Анголе упала на 40% из-за недостаточных инвестиций в старые шельфовые месторождения. Неизвестно, сможет ли она заметно увеличить добычу, не будучи ограничена требованиями ОПЕК. Цена нефти Brent, державшаяся в первой половине дня около $80 за баррель, упала на $1,5 примерно в то же время, как появилось сообщение о решении Анголы.

В последние годы ОПЕК по разным причинам покинули Катар, Индонезия и Эквадор. До этого, а также до сланцевой революции в США доля ОПЕК на мировом рынке составляла около 33%, теперь же снизилась примерно до 27%. Правда, с картелем с 2016 г. сотрудничает еще ряд стран, включая Россию; они пытаются контролировать предложение, чтобы не давать сильно снижаться ценам. Это не всегда удается.

Добыча в США, по данным Управления энергетической информации, достигла 13,2 млн баррелей в сутки. В IV квартале страна установит мировой рекорд — 13,3 млн, говорится в опубликованном на этой неделе отчете S& P Global Commodity Insights. Россия и Саудовская Аравия добывают около 9 млн баррелей в сутки.

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