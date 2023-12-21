В лондонском баре клиентам подали текилу с сильным ядом 2 21.12.2023, 18:56

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иллюстративное фото

Вместо соли в напитке оказалась каустическая сода.

Ночной клуб Tiger Tiger в Лондоне был оштрафован на 120 000 фунтов стерлингов после того, как несколько клиентов получили серьезные ожоги. Им подали текилу с каустической содой вместо соли, пишет New Voice.

По данным городского совета Вестминстера, четыре посетителя заказали текилу, которую традиционно подают с солью и лаймом. Бармен перепутал контейнер и подал клиентам напиток с каустической содой, почему-то хранившейся на барной стойке.

Посетители, выпившие этот напиток, были доставлены в больницу с ожогами во рту и со рвотой. Власти сообщают, что бармен заметил ошибку уже после того, как пострадавшие выпили напитки.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года, однако официальные результаты расследования были обнародованы только сейчас. По его итогам суд обвинил заведение в нарушении Закона о безопасности и гигиене труда и решил оштрафовать его на 120 тысяч фунтов.

Каустическая сода — сильная ядовитая щелочь. В случае попадания на слизистую или на кожу, может вызвать ожоги и язвы. Также токсична при вдыхании. Это вещество может нанести непоправимый вред организму человека.

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