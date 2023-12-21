Силовики задержали пять человек, которые помогали белорусам с получением карты поляка 2 21.12.2023, 19:01

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С каких пор «карта поляка» стала вне закона в Беларуси?

В ГУБОПиК отчитались о задержании пяти человек. Претензии со стороны силовиков руководителям фирм и преподавателям польского языка возникли из-за того, что они помогали белорусам получить «карту поляка», передает «Зеркало».

«Оказалось, некоторые проводники польских интересов причастны к финансированию и содействию экстремистской деятельности. Что совершенно не удивительно… Ну, а пополнение в базы обладателей карт поляка — очень скоро отразится на судьбе потенциальных предателей», — заявили силовики.

«Индивидуальный предприниматель. Обучал граждан Беларуси польскому языку, а также содействовал в получении карты поляка. В 2020 году я неоднократно участвовал в акциях протеста, также я скидывал передвижения силовиков, писал оскорбления в адрес милиции, а также призывал к насилию в отношению сотрудников ОМОН», — говорит один из задержанных.

«Я являюсь директором школы иностранных языков, обучаю польскому языку на сдачу „карты поляка“», — говорит другая задержанная.

Всего в видео показали пять задержанных человек.

Силовики не пояснили, с каких пор «карта поляка» стала вне закона в Беларуси.

Что это за документ и что он дает

По официальному определению, это документ, подтверждающий принадлежность его обладателя к польскому народу (но не делающий автоматически человека гражданином Польши, хотя и значительно облегчающий процедуру получения гражданства).

«Карта поляка дает своему обладателю ряд льгот как на территории Польши, так и в вопросах» въезда в страну (подчеркнем, что визы для посещения страны владельцам карты по-прежнему нужны, если только они не являются гражданами государства, имеющего с Польшей безвизовый режим). Перечислим основные:

обладатели карты поляка освобождены от консульских оплат за рассмотрение их заявок на получение национальных польских виз, а также от оплат за рассмотрение и выдачу польского гражданства;

владельцы карты при оформлении заявки на постоянное пребывание в Польше могут получить деньги на покрытие затрат для каждого члена семьи на первое время (до 9 месяцев), а также в первую очередь получают финансовую помощь, направленную для поддержки поляков за границей;

люди с картой поляка освобождены от обязанности получать разрешение на работу в Польше, могут вести бизнес и получать в стране образование на тех же правах, что и граждане, получать экстренную медицинскую помощь за счет бюджета, пользоваться помощью польских дипломатов в представительствах за границей;

обладатели карты имеют право на 37-процентную скидку на железнодорожные билеты, могут бесплатно посещать государственные музеи.

Также обладатели карты поляка, получив разрешение на постоянное проживание в Польше, уже через год могут подавать документы на получение гражданства.

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