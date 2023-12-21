15 крутых бизнесов, которые Беларусь потеряла в 2023 году 21.12.2023, 19:34

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Массовый исход белорусских и иностранных ИТ-компаний продолжается.

В 2023 несколько десятков белорусских и иностранных ИТ-компаний закрыли офисы в Беларуси. Не помешал даже «недружественный» список, который, согласно замыслу, затрудняет исход. Издание Devby.io вспомнило, какие крутые бизнесы покинули Беларусь в 2023 году.

В каком году компания ушла из страны — в 2020-2023 это иногда вопрос спорный. Какой момент — точка отсчета? Релокейт большинства сотрудников в другую локацию? Запуск официальной ликвидации? Завершение этой долгой процедуры? При этом некоторые компании оставляют в стране «пустое» юрлицо или используют другие варианты «закрытия» бизнеса, например, слияние или продажу.

Издание решило включить в топ-15 компании, которые запустили процедуру ликвидации в 2023. Или еще не запускали, но в 2023 по факту свернули работу белорусского офиса.

По этой причине в топ не вошли такие известные компании, как Flo, Vochi, Wannaby, Workfusion, EIS Group, Appodeal — они начали ликвидацию еще в 2022 и, хотя завершили все формальности в 2023, к этому моменту уже давно работали в других локациях.

Playgendary

Международный разработчик и издатель мобильных игр со штаб-квартирой на Кипре. На сегодня общее число загрузок игр превышает 3 миллиарда. Ежемесячная аудитория — 250+ миллионов активных пользователей.

В команде 300 человек. В Беларуси осенью 2021 года работало около 120 человек, после 24.02 штат сократился в 3 раза буквально за несколько месяцев.

Gurtam

Создала платформу для спутникового мониторинга и интернета вещей Wialon, а также платформу flespi для ускоренной разработки геолокационных решений. К Wialon подключено более 3,5 миллионов машин и других объектов в 150+ странах мира.

В Gurtam работает 320+ специалистов. Офисы открыты в 4 странах: Литва, Грузия, ОАЭ, США. Раньше основная команда работала в Беларуси (200+ человек). Сейчас — в Литве, где находится головной офис. Штат литовского офиса вырос за прошлый и этот год почти в 5 раз — до 198 человек. Gurtam вошла в топ-5 компаний с белорусскими корнями в Литве по сумме уплаченных налогов в этом году.

Akveo

Занимается разработкой собственных программных продуктов для веб и мобильных решений (ngx-admin, Kitten Tricks и другие). Продукты применяются в автомобильной, туристической, банковской, медицинской, телекоммуникационной и образовательной отраслях.

Офисы открыты в Денвере и Вильнюсе. Осенью 2022 Akveo зарегистрировала юрлицо в Варшаве.

В компании работает около 100 специалистов. Основная команда раньше работала в Минске, сейчас — в Литве и Польше.

Verv

Verv (экс Red Rock Apps) в 2013 году основала Любовь Пашковская вместе с двумя кофаундерами. Компания создает мобильные приложения в категории Health and Fitness.

В 2018 году Red Rock Apps стала самым скачиваемым издателем в своем сегменте (данные App Anie) и поменяла название на Verv. Тогда же Любовь Пашковская попала в список лучших ИТ-бизнесвумен Европы по версии Forbes — «Europe’s Top 50 Women In Tech». На тот момент Verv входила в топ создателей фитнес-приложений в Европе и США, по скачиваниям обходила Fitbit и Nike.

Мы регулярно включали Verv в топ-10 паблишеров с белорусскими корнями по размеру выручки. В минском офисе Verv работало около 100 человек. Сейчас большинство сотрудников в Польше.

SK hynix

Холдинг SK hynix входит в топ-3 мировых производителей полупроводников, создаёт решения на основе полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND Flash, а также КМОП-сенсоров.

Белорусское подразделение SK Hynix было открыто в 2014 году. До начала полномасштабной войны в Украине в минском офисе работало 200+ человек. Санкции сделали работу хардверного гиганта в Беларуси практически невозможной — команду перевезли в Гданьск.

ArasCorp

Офис разработки глобальной софтверной компании Aras, которая создает системы по управлению сложными производственными процессами, появился в Беларуси в 2018. Минская команда (200+ сотрудников) делала Aras Innovator. Это клиент-серверное приложение, которое предоставляет пакет решений в области PLM Solutions и создания готовых программ на его основе.

Kaseya

Американский разработчик продуктов для управления ИT-инфраструктурой. Центральный офис — в Дублине, представительства открыты в 20+ странах.

Стартап пришел в Минск в апреле 2019. Были планы в течение полутора лет перенести в Беларусь все продукты и сделать минский офис ключевым центром разработки. На пике в минском офисе работало около 170 сотрудников.

TangoMe

Американская TangoMe развивает приложение для онлайн-трансляций Tango Live. Это одна из ведущих платформ для онлайн-трансляций по всему миру. В команде 350+ сотрудников в пяти странах: Украина, Кипр, ОАЭ, Польша, Израиль. Годовой оборот оценивается в 400 миллионов долларов.

Минский офис разработки TangoMe был открыт в мае 2020 и вырос до 130 сотрудников. По данным единого госрегистра, юрлицо в Беларуси пока еще действующее. Но по словам самих сотрудников, значительная часть команды релоцировалась в офис в Варшаве. В польском TangoMe работает больше 100 человек. Часть сотрудников переехала на Кипр.

Tealium

Американский единорог (оценка $1,2 млрд), основной продукт — big data-платформа, которая помогает сервисам и организациям собирать и анализировать данные клиентов с помощью веб, мобильных, автономных устройств и устройств IoT. Среди партнёров компании — Facebook, Sony, T-Mobile, Hulu, Uber, American Airlines.

Подразделение в Беларуси появилось зимой 2020. Команда (до 70 сотрудников) создавала веб-платформу для управления информацией о посещаемости сайтов. В течение двух лет собирались нанять до 8 инженерных команд.

EgoSecure

Немецкий разработчик решений для защиты данных EgoSecure работалл в Беларуси 10+ лет, с 2012 года. Ещё в 2022 компания решила свернуть бизнес в Беларуси, но в официальную ликвидацию ушла в январе 2023. Официальная причина — экономические санкции и сложная политическая ситуация из-за войны в регионе. По словам экс-сотрудников, компания думала насчет релокейта, но приняла другое решение — уволила всю минскую команду, 50 человек.

Softeq Development

Крупный американский аутсорсер с клиентами уровня Microsoft, Coca-Cola, Epson, Samsung (на фото — СЕО Крис Ховард, вот здесь он рассказывает об открытии офиса в 2013, можно предаться ностальгии).

В минском офисе Softeq Development работало около 280 специалистов. Одним из вариантов для релокейта стала Литва. За 2022-2023 штат литовского офиса Softeq Development вырос в 3+ раза — до 104 сотрудников.

Kyriba

Международный провайдер облачных решений в области финансового управления. Среди клиентов — Amazon, Uber, Tesla, Auchan.

R&D офис Kyriba в Минске появился в 2018 году. Его создали на базе подразделения компании, открытого совместного с Belhard в 2017. В белорусском офисе работало около 100 человек.

Targetprocess

Легендарного продуктовика Targetprocess (первый проект Михаила Дубакова) ещё в 2021 году купила Apptio, американский разработчик SaaS-решений для управления технологическим бизнесом.

Минский офис (100+ человек) делал систему управления аджайл-проектами для крупных компаний. Команду релоцировали в краковский офис Apptio ещё весной 2022 (часть сотрудников работает удаленно из других польских городов), ликвидацию запустили в начале 2023.

Интересно, что в этом году IBM объявила о завершении сделки по приобретению Apptio. Так Targetprocess стал частью IBM.

Evolution Gaming

Мировой разработчик игр для онлайн-казино родом из Швеции, офисы в 10+ странах, в штате 15+ тысяч специалистов. Акции Evolution Gaming котируются на фондовой бирже Nasdaq.

В 2019 году открылся офис разработки в Минске. В Беларуси работало 170+ человек. Компания собиралась сделать минский офис одним из крупнейших инженерных хабов в Европе. Осенью CEO Мартин Карлсунд уведомил команду, что до конца года минский офис разработки будет закрыт. На сайте единого госрегистра пока нет информации о ликвидации компании.

Закрытие минского офиса затронет около 80 специалистов, им предложили релокейт в Польшу.

Deltatre

Центр разработки британской «Дельтатрэ Груп Лимитед». Компания разрабатывает ПО для организации и обслуживания прямых трансляций международных спортивных мероприятий. Минская команда (40+ человек) работала над платформой AXIS. Она позволяет быстро развертывать серверы для обслуживания клиентских приложений, обработки пользовательский данных, распределения медиа контента.

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