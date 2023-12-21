Bloomberg назвал самые доходные в мире акции 21.12.2023, 19:49

Особый интерес у инвесторов вызывают акции южнокорейских предприятий.

Акции южнокорейского производителя катодов Ecopro Co обогнали бумаги всех остальных компаний из мирового индекса Bloomberg (2647 участников), обеспечив с начала 2023 года доходность в 571%, пишет издание. Доходность этих бумаг на 200% выше, чем Kum Yang Co, занявшей второе место в рейтинге. Эта южнокорейская компания также производит компоненты для аккумуляторов электромобилей.

Интерес инвесторов к корейским производителям аккумуляторов и их поставщикам Bloomberg связывает в том числе и с тем, что ряд их китайских конкурентов подпали под санкции США. В начале октября США ввели санкции против 42 китайских фирм. В список попали в основном компании, работающие с электроникой и технологиями. Под конец этого же месяца под санкции подпали еще три китайские компании, США обвинили их в передаче Пакистану технологий для производства баллистических ракет.

На рост акций частично повлияли ожидания увеличения заказов на аккумуляторы для электромобилей в начале этого года. Рост продолжился, даже когда некоторые аналитики понизили свои прогнозы по спросу.

Как отмечает Bloomberg, до недавнего запрета властей на короткие продажи акции Ecopro были одними из самых популярных среди шортистов в Южной Корее. Напомним, страна ввела запрет на короткие продажи акций с 6 ноября 2023 года до июня 2024 года. По мнению регуляторов, такой шаг был необходим, чтобы остановить незаконное использование торговой тактики, регулярно применяемой хедж-фондами и другими инвесторами по всему миру. После этого решения южнокорейский рынок акций резко вырос.

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