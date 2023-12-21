Белорусы смогут наблюдать звездопад зимнего солнцестояния Урсиды 5 21.12.2023, 20:00

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Он ожидается в ночь на 22 декабря.

В ночь с 21 на 22 декабря произойдет звездопад зимнего солнцестояния Урсиды 2023.

Так, пик действия метеорного потока Урсиды в этом году придется на самую длинную ночь 2023-го - 22 декабря.

Продлится активность Урсид до 25-27 декабря. Так, как Урсиды являются самым северным метеорным потоком, то наблюдать его могут только жители Северного полушария в течение все ночи над северным горизонтом. Область вылета метеоров при этом находится в созвездии Малой Медведицы.

Наблюдать метеоры Урсид белорусы смогут при ясной погоде и без «лунной подсветки». Метеорные потоки наблюдаются невооруженным глазом.

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