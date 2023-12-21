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Германия выделила Украине 120 БМП Marder

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  • 21.12.2023, 20:06
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Германия выделила Украине 120 БМП Marder

Больше, чем планировалось.

Германия выделила для Украины 120 боевых машин пехоты Marder. Часть из них была приобретена в Греции.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Минобороны Германии.

«Германия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе против России. Будучи крупнейшим европейским спонсором и вторым по величине в мире после США, наши материальные пожертвования включают, среди прочего, новейшие системы противовоздушной обороны, бронетанковые машины поддержки и транспортные средства, боевые и бронетранспортеры, артиллерийские системы и боеприпасы», - говорится в заявлении.

Поставки идут как со складов Бундесвера, так и непосредственно от промышленности. Кроме того, в Германии прошли обучение более 10 тысяч украинских военных.

В Минобороны отметили, что Украине изначально выделили 80 боевых машин пехоты Marder 1 A3. Еще 40 бронетранспортеров «Мардер» поступили из промышленных запасов. Также указано, что 40 БМП были выкуплены у Греции.

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