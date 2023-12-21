Компания друга Путина не смогла начать поставки СПГ в Китай 21.12.2023, 20:16

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Коллаж: nv.ua

Из-за санкций.

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» направил клиентам уведомление о форс-мажоре относительно будущих поставок с проекта «Арктик СПГ-2», сообщили четыре источника Reuters.

Уведомление последовало после того, как в ноябре США ввели санкции против расположенного на Гыданском полуострове проекта «Арктик СПГ», производство на котором должно было начаться в конце текущего или начале следующего года. Вывести на полную мощность первую линию объемом 6,6 млн тонн планировалось в первом квартале 2024 года.

Один из источников рассказал, что уведомления получили такие покупатели газа, как китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.

Участниками проекта, помимо владеющего 60% «Новатэка», являются французская Total (10%), китайские CNPC (10%), CNOOC (10%) и японский консорциум Mitsui и JOGMEC (10%).

В ноябре США ввели санкции против «Арктик СПГ-2», разрешив завершить отдельные операции по отчуждению, передаче долга и активов компании до 31 января 2024 года. Ранее были наложены ограничения на ООО «Арктическая перевалка», владеющего терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчиков проекта.

Крупнейшие акционеры «Новатэка» — Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Последний является другом президента России Владимира Путина, о чем он сам говорил журналистам. Тимченко занимает 7-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes с состоянием в $18,5 млрд.

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