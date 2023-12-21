Какие новые авто и за сколько можно купить до Нового года в Беларуси 21.12.2023, 20:47

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И что будет с ценами в январе.

В первой половине этого года самыми продаваемыми новыми авто стали Geely, Lada и Audi. «Зеркало» выяснило у автодилеров, что некоторые модели этих брендов можно успеть купить еще до Нового года. Правда, цены на большинство кусаются. Также в наличии есть и другие модели марок, которые раньше были очень востребованы у белорусов, — Volkswagen и Citroёn. А вот с Renault придется пока попрощаться — новых поставок в салонах не ждут.

В отделе продаж автодилера Geely, который имеет салоны на улицах Орловской и Маяковского в Минске, сообщили, что сейчас в наличии у них есть самые дорогие модели бренда — Monjaro и Tugella. Стоимость первой начинается от 141 900 рублей, второй — от 111 600 рублей.

— Скидок нет, потому что нет машин в наличии. Большой спрос и так, какой смысл давать скидку и стимулировать продажи, если они и так есть. Скидку обычно дают на товар, который стоит на складе и его не могут реализовать, — ответил сотрудник отдела.

Других моделей Geely до Нового года в салоне не будет. Менеджер сообщил, что новые авто поступят весной. Причем очереди на них уже не будет, можно будет обратиться в салон и приобрести их.

Что касается кредита на покупку авто, то сейчас такое предложение есть. Правда, на сайте автодилера отмечается, что в кредит под 7,2% годовых оформляют лишь модели, которых нет в наличии. Будет ли кредитование после Нового года и изменятся ли ставки по кредиту — сотрудник автоцентра сказать не смог, лишь отметил, что «поменяться может все что угодно».

В автосалоне Geely в Барановичах в наличии также есть Tugella (два авто) и Monjaro (одно авто). Представитель дилера рассказала, что эти модели лучше приобретать в лизинг, он будет более выгодным, чем кредит. Также девушка сообщила информацию, аналогичную той, что мы услышали от столичного дилера, — более бюджетные модели придут весной.

— Но мы все равно записываем в лист ожидания желающих приобрести авто, — отметила сотрудница.

На наш вопрос, почему Geely окажутся более доступными весной, консультант ответить не смогла. Не было у нее сведений и о возможном подорожании автомобилей и изменениях условий по кредиту.

На сайте импортера Volkswagen есть информация, что в наличии имеются четыре модели бренда: хетчбэк Golf, кроссовер Touareg, микроавтобус Multivan и коммерческий Caddy. Но все эти модели можно увидеть только в столичных салонах.

— На Golf (они в двух комплектациях — «эксклюзив» и «спорт», разные цвета) цены начинаются от 47 000 долларов (149 084 белорусских рубля. Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 21 декабря. — Прим. ред.), на Touareg — от 96 000 долларов (304 512 рублей. — Прим. ред.), — сообщили в дилерском центре VW на улице Аэродромной в Минске.

Станут ли дороже эти авто после Нового года — неизвестно, «это вопрос руководства». А сегодня VW можно купить в рассрочку, кредит или лизинг. Если клиент захочет приобрести авто за наличные, то ему предоставят скидку. Ее размер не озвучили, пояснив, что это решается индивидуально и зависит от модели, комплектации, покупки дополнительного оборудования.

Нечем обрадовать поклонников Renault дилерам этого бренда — в наличии есть только один кроссовер Koleos стоимостью 129 000 рублей (причем это скидочная цена, полная стоимость выше на 10 000 рублей).

— Сегодня ничего нового из Renault нет, ушли эти авто с рынка из-за санкций, нет поставок, — сообщили в отделе продаж.

Импортер Citroёn сообщает на своем сайте, что у их дилеров в наличии кроссоверы C3 Aircross и C5 Aircross. Однако во время звонка в автоцентр в Минске выяснилось, что таких моделей нет, но имеются другие легковушки, произведенные во Франции.

— Есть две-три С4 с бензиновым двигателем, они стоят 129 000 рублей, и одна С4 Х с дизельным двигателем за 133 000 рублей. Еще вариант — пассажирский «каблучок» Opel Combo, он может быть на пять или семь мест, авто на «механике» стоит 41 900 евро (145 732 рубля. — Прим. ред.), на «автомате» — 46 900 евро (163 122 рубля. — Прим. ред.), — рассказали в отделе продаж.

Эти авто представлены в салоне и их можно посмотреть, но вот проехать вряд ли получится — для тест-драйва машины нет. Физлицо может купить автомобиль в лизинг, который могут предоставить на 1–7 лет под 14% годовых, надо будет внести аванс минимум 25%.

О поставке после Нового года новых моделей Citroёn дилеру пока не известно, только в январе-феврале будут узнавать об этих возможностях у производителя.

В информационном центре Audi сообщили, что в наличии у них есть «совершенно разные модели» новых автомобилей бренда. На эти авто действует рождественская скидка (в зависимости от модели она варьируется от 1,5 до 13 тысяч евро), которая сохранится и после Нового года. Имеются Q5, их цена со скидкой начинается от 62 125 евро (216 076 рублей), есть одна A6 2022 года выпуска за 69 900 евро (243 119 рублей), а также две А4 — переднеприводная за 52 000 евро (180 861 рубль) и полноприводная за 69 000 евро (239 988 рублей).

— В пути находятся Q8 стоимостью от 118 000 евро (410 415 рублей. — Прим. ред.), они приедут на следующей неделе. Правда, некоторые из них забронированы. В январе приедут А3 и Q3, возможно, в феврале будет Q7, — сообщил консультант.

Авто можно оформить в лизинг, при этом компанию-лизингодателя могут предложить в салоне, а если условия по финансовому продукту покупателю авто не понравятся, то он может найти своего лизингодателя.

Дилер Lada на улице Серова в Минске может продать до Нового года четыре модели завода — Lada Granta и Vesta, Niva Legend и Travel. Дешевле всего обойдется Granta — от 30 810 рублей, самая дорогая — Vesta, стоимость начинается от 43 000 рублей. Автомобили можно купить в кредит под 14% годовых, дилер работает только со «Сбербанком».

— В стоимость автомобилей уже включена скидка. Нет информации, сохранится ли скидка в январе. Возможно, изменение цены будет, но не в лучшую сторону, но наверняка об этом не известно, — ответили в отделе продаж.

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