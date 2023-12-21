Кулеба: «Большая сделка» между Трампом и Путиным невозможна 4 21.12.2023, 21:13

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Это доказали действия администрации экс-президента США.

Волноваться из-за вероятной победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году украинцам не стоит, заявил во время мероприятия NV «Украина и мир впереди 2024» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на получение главного кресла в Белом доме, известен своими эпатажными заявлениями и ультрахаризматичной репутацией, однако действия его администрации в свое время доказали, что он не пойдет на сговор с Москвой, убежден министр.

«Кто продал Украине первое американское оружие, Javelin? Президент Трамп. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военных судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с Северным потоком — 2 и наложил санкции на судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп», — напомнил Кулеба.

Предположения прессы, что после возможного избрания Трамп заключит сделку с диктатором Владимиром Путиным, являются безосновательными, считает Кулеба.

«Невозможна „большая сделка“. Ни сейчас, ни в будущем. Когда снова начнут об этом писать, забудьте, не будет сделок между Путиным и кем-либо [в США]», — заявил он.

По словам Кулебы, с Трампом просто надо уметь работать, а Украине не стоит бояться любого итога выборов в Штатах.

Трамп, который, согласно опросам, является фаворитом выборов президента США 2024, несколько раз заявлял, что если его переизберут, то он решит проблему войны в Украине.

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