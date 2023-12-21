Ученые впервые за 60 лет открыли новые антибиотики 1 21.12.2023, 21:28

Помог ИИ.

Новый класс антибиотиков против бактерий Staphylococcus aureus (MRSA) был открыт с помощью моделей глубокого обучения.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) становится важным элементом в медицине. Эта технология помогла ученым открыть первые за 60 лет новые антибиотики.

Открытие нового соединения, способного уничтожить устойчивую к лекарствам бактерию, от которой ежегодно погибают тысячи людей по всему миру, может стать поворотным моментом в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Джеймс Коллинз, профессор медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института (MIT) и один из авторов исследования, отметил: «Мы можем видеть, чему учат модели, чтобы те сделали предсказания о том, что определенные молекулы станут хорошими антибиотиками».

«Наша работа обеспечивает основу, которая не требует больших затрат времени, ресурсов и дает возможность проанализировать химическую структуру так, как мы не делали этого до сих пор», - полагает Коллинз.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature в соавторстве с группой, в которую входят более 20 исследователей.

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