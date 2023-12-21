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В ивацевичской колонии уберут видеозвонки для заключенных

  • 21.12.2023, 21:33
  • 1,556
В ивацевичской колонии уберут видеозвонки для заключенных

В этой колонии сейчас отбывают сроки не менее 63 политзаключенных.

По информации правозащитников, в исправительной колонии № 22 в Ивацевичах с 1 января произойдут негативные изменения. Возможность видеозвонков для заключенных уберут, а разрешат их только в качестве поощрения.

Обычные звонки теперь можно будет совершать только утром с 10:00 до 12:00 и вечером с 19:00 до 21:30.

Полная отмена дневных звонков, предположительно, связана с реорганизацией трудовых смен на промзоне. Из-за этого заключенные должны ждать в больших очередях, чтобы связаться с родственниками.

В этой колонии сейчас отбывают сроки не менее 63 политзаключенных.

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