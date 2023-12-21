В Гродно сгорели несколько машин 1 21.12.2023, 21:51

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Очевидцы рассказали, что все произошло очень резко.

Вечером в четверг, 21 декабря, на одной из парковок в районе улиц Тавлая и Малыщинская в Гродно горели сразу несколько машин, пишет Newgrodno.by. По словам очевидцев, один из автомобилей резко вспыхнул.

«Одна из припаркованных машин резко вспыхнула. Пламя охватило ее полностью. Тут же огонь перекинулся на соседнюю машину», — рассказали очевидцы.

На месте работали спасатели, они быстро потушили огонь. Спасти машины не удалось. От них остался лишь металлический каркас.

Сейчас устанавливается причина пожара. Также выясняется, не повредил ли огонь другие машины. На данной парковке они стояли очень плотно одна к одной.

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