Пентагон продолжает модернизацию F-16 для Тайваня 11 21.12.2023, 22:02

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Cданы уже 136 истребителей.

В Пентагоне подтвердили, что продолжают программу модернизации и усиления ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на сложности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg.

В Пентагон было направлено письмо группы американских законодателей, в котором выражалась обеспокоенность тем, что поставки истребителей Тайваню могут быть отложены из-за конкурирующих обязательств США по военной помощи Украине и Израилю.

Члены Палаты представителей Конгресса отмечали в письме, что задержки с модернизацией тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за нехватки компонентов, а поставка 66 новых самолетов от Lockheed Martin была отложена «более чем на 15 месяцев из-за проблем с обновлением программного обеспечения».

Законодатели подчеркивают, что США «не могут позволить себе слишком много обещать и не выполнять свои обязательства перед нашими ближайшими друзьями».

Заместитель секретаря во делам ВВС в Пентагоне Эндрю Хантер в ответе конгрессменам написал, что модернизацию уже прошли 136 тайваньских F-16, а оставшиеся три будут готовы «в ближайшее время». Что касается 66 новых самолетов, то их планируется поставить Тайваню до конца 2026 года.

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