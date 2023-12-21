В Лиде хлебзавод начнет выпуск четвертинок буханок 3 21.12.2023, 22:48

1,318

По просьбе местных жителей.

Жители Лидского района обратились в местную газету с просьбой к хлебзаводу. Они просили, чтобы он начал выпуск четвертинок хлеба, пишет «Лідская газета».

Читатели районки обратились с вопросом: может ли Лидский хлебозавод выпускать в торговую сеть четвертинки популярных, ходовых видов хлеба — в упаковке или без нее. Многие лидчане хотят покупать свежий хлеб, а не хранить его долго дома ввиду того, что продукт портится и плесневеет, пишет газета.

«Мы благодарны покупателям, которые выбирают продукцию филиала „Лидский хлебозавод“ и всегда готовы к взаимодействию и открыты для рассмотрения любых предложений потребителя. Филиалом „Лидский хлебозавод“ производство четвертинок хлеба запланировано уже в январе 2024 года», — ответила редакции начальник планово-экономического отдела Лидского хлебозавода Жанна Шебухова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».