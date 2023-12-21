У россиян начали изымать загранпаспорта на границе 21.12.2023, 23:03

1,478

Железный занавес опускается.

В России зафиксировали первые два случая изъятия загранпаспортов на границе из-за опечаток в данных, рассказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В одном документе обнаружилась опечатка в имени, во втором — пропуск буквы в названии города. «Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — добавила Ломидзе.

В декабре пограничники Калининградской области отобрали загранпаспорт у гражданина, который въезжал в страну из Польши. Его документ признали недействительным из-за того, что вместо «Петропавловск-Камчатский» в графе «место рождения» было написано «Петропавловск-Каматский».

Сам владелец удостоверения личности об опечатке знал, но продолжал с ним ездить. «Раньше всегда пропускали, даже когда находили неправильное написание. А кто-то просто полностью не читает такие длинные названия», — прокомментировал он случившееся. Россиянин добавил, что теперь не может выехать обратно, пока не получит новый загранпаспорт.

Вторым «пострадавшим» оказался 33-летний айтишник из Москвы, который собирался в отпуск с женой и еще летом купил тур за 300 тыс. рублей. Его загранпаспорт аннулировали в аэропорту Домодедово из-за опечатки в имени: вместо «Георгий» там было написано «Георгии», сообщил канал «Осторожно, Москва».

«Мы копили на поездку, планировали полгода, купили билеты и забронировали отели, в последний момент вам говорят, что вы никуда не летите из-за какой-то опечатки. При этом по заграннику я уже летал в Стамбул, Хорватию, Бельгию», — рассказал Георгий.

В аэропорту ему посоветовали сделать новый паспорт или судиться с МВД, которое допустило опечатку. Георгий также обратил внимание, что вместе с ним в очереди на проверку документов ожидало порядка 10 пассажиров.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, прежде допускалось несколько ошибок и паспорта продолжали действовать. Теперь опечатки — «это законный повод признать документ недействительным». Он рекомендовал внимательно проверять написание данных кириллицей и латиницей.

С 11 декабря в России вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». По нему удостоверение личности могут изъять и аннулировать, если персональные данные его владельца не совпадают с теми, которые содержатся в базах МВД, МИД или других федеральных госорганов. Также среди оснований — утрата или непригодность документа, изменение ФИО, смерть владельца и прочее.

Помимо этого, закон обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень таких лиц входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ, фигуранты уголовных дел, банкроты и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».