Орбан: Самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией 2 21.12.2023, 23:16

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При этом Будапешт блокирует военную помощь Украине и выступает против ее вступления в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией, его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Он подчеркнул, что внимание Венгрии обращено лишь на себя. «У Венгрии нет видения [будущего] другой страны, она ориентируется только на себя и заглядывает за границу с одной лишь мыслью: самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией», — сказал премьер.

По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы между Россией и Венгрией всегда была территория, контролируемая другим государством.

Венгрия блокирует военную помощь Украине и выступает против ее вступления в ЕС.

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