Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили 11 вражеских целей под Бахмутом 21.12.2023, 23:39

Видеофакт.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «АХИЛЛЕС» поразила 11 вражеских целей на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

По данным военных, расчет роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр нанес удар по позициям оккупанта ночным бомбером.

«Украинская «Баба Яга» подстрелила 11 целей», - сообщили в Сухопутных войсках.

В частности, среди потерь врага:

БМП-2 — поражены 2 единицы;

личный состав — ликвидировано 2 единицы;

позиции противника — поражено 7 единиц.

«Враг не скроется ни днем, ни ночью», - добавили украинские военные.

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