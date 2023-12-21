Бойцы ВСУ с помощью дронов уничтожили 11 вражеских целей под Бахмутом
- 21.12.2023, 23:39
Видеофакт.
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «АХИЛЛЕС» поразила 11 вражеских целей на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
По данным военных, расчет роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр нанес удар по позициям оккупанта ночным бомбером.
«Украинская «Баба Яга» подстрелила 11 целей», - сообщили в Сухопутных войсках.
В частности, среди потерь врага:
БМП-2 — поражены 2 единицы;
личный состав — ликвидировано 2 единицы;
позиции противника — поражено 7 единиц.
«Враг не скроется ни днем, ни ночью», - добавили украинские военные.