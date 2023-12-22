закрыть
22 декабря 2023, пятница, 2:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поклонники Саакашвили пришли в тюремную больницу Тбилиси, чтобы поздравить его с днем рождения

  • 22.12.2023, 0:57
Поклонники Саакашвили пришли в тюремную больницу Тбилиси, чтобы поздравить его с днем рождения

Включали гимны Грузии, Евросоюза и Украины.

21 декабря, в день рождения бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, десятки его сторонников пришли в местную тюремную больницу «Вивамед» в Тбилиси, где сейчас находится политик. Об этом написали сам Саакашвили .

Сначала поклонники Саакашвили пришли в больницу в 12.00 по местному времени. Саакашвили отметил, что здоровье не позволило ему поприветствовать их, но он ожидает еще одну группу уже после 20.00.

Примерно 150–200 поклонников Саакашвили вечером снова собрались под тюремной больницей «Вивамед», чтобы поздравить экс-президента Грузии с его 56-м днем рождения. Они пришли с табличками «Free Misha», флагами Украины, Грузии и ЕС. Также включали гимны Грузии, Евросоюза и завершили гимном Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров
Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип