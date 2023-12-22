Поклонники Саакашвили пришли в тюремную больницу Тбилиси, чтобы поздравить его с днем рождения 22.12.2023, 0:57

Включали гимны Грузии, Евросоюза и Украины.

21 декабря, в день рождения бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, десятки его сторонников пришли в местную тюремную больницу «Вивамед» в Тбилиси, где сейчас находится политик. Об этом написали сам Саакашвили .

Сначала поклонники Саакашвили пришли в больницу в 12.00 по местному времени. Саакашвили отметил, что здоровье не позволило ему поприветствовать их, но он ожидает еще одну группу уже после 20.00.

Примерно 150–200 поклонников Саакашвили вечером снова собрались под тюремной больницей «Вивамед», чтобы поздравить экс-президента Грузии с его 56-м днем рождения. Они пришли с табличками «Free Misha», флагами Украины, Грузии и ЕС. Также включали гимны Грузии, Евросоюза и завершили гимном Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».