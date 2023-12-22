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В Бобруйске BMW сбил женщину на переходе

  • 22.12.2023, 2:13
В Бобруйске BMW сбил женщину на переходе

Она погибла.

В автомобильной аварии в Бобруйске погибла женщина-пешеход, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. ДТП случилось на пешеходном переходе недалеко от центра города.

Авария произошла вечером 21 декабря в районе дома № 126 на улице Социалистической. Там 27-летний бобруйчанин за рулем BMW сбил женщину. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в УВД.

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