В Бобруйске BMW сбил женщину на переходе
- 22.12.2023, 2:13
Она погибла.
В автомобильной аварии в Бобруйске погибла женщина-пешеход, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. ДТП случилось на пешеходном переходе недалеко от центра города.
Авария произошла вечером 21 декабря в районе дома № 126 на улице Социалистической. Там 27-летний бобруйчанин за рулем BMW сбил женщину. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — сообщили в УВД.