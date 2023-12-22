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Генералы США и Китая провели переговоры

  • 22.12.2023, 3:42
Генералы США и Китая провели переговоры

Впервые за полтора года.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел переговоры с генералом Народно-освободительной армии КНР Лю Чжэньли. Диалог на таком уровне между странами состоялся впервые за полтора года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона США.

По информации ведомства, американский и китайский генералы обсудили важность совместной работы, чтобы «ответственно управлять конкуренцией», избегать просчетов и поддерживать открытые и прямые линии связи.

Последние переговоры между американскими и китайскими коллегами на таком уровне состоялись в июле 2022 года.

Пентагон напоминает, что диалог состоялся на фоне резкого роста числа «рискованных и агрессивных» перехватов Китаем американских самолетов, действующих в международном воздушном пространстве.

Согласно последнему отчету о военной мощи Китая, США зафиксировали более 180 принудительных и рискованных воздушных перехватов американских самолетов в регионе в период с 2021 по 2023 год.

«Это больше рискованных перехватов за последние два года, чем за последнее десятилетие», - подчеркивают в Пентагоне.

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