Украинские снайперы ликвидировали российских разведчиков на Купянском направлении 22.12.2023, 5:04

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Снайперы Сил обороны Украины обнаружили вражеских разведчиков на Купянском направлении и ликвидировали их.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.

Как отмечают операторы ССО, на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.

Однако наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.

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