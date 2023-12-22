Украинские снайперы ликвидировали российских разведчиков на Купянском направлении
- 22.12.2023, 5:04
Видео.
Снайперы Сил обороны Украины обнаружили вражеских разведчиков на Купянском направлении и ликвидировали их.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
«Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.
Как отмечают операторы ССО, на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.
Однако наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.