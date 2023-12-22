ЦАХАЛ взорвал туннели главарей ХАМАС в городе Газа
- 22.12.2023, 8:12
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В подземном городе находились квартиры и офисы высокопоставленных террористов.
Армия обороны Израиля взорвала тоннели в городе Газа, которые использовали лидеры террористов, в частности главарь Яхья Синвар.
Об этом всообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Израильские солдаты уничтожили тайную подземную сеть туннелей, захваченную в среду, говорится в сообщении.
Разрушение подземной структуры произошло после того, как ЦАХАЛ взял под контроль «квартал руководства» города Газа, принадлежащий ХАМАС. Как сообщается, сеть тоннелей-ответвлений содержала квартиры, офисы и жилые помещения высокопоставленных чиновников палестинской террористической группировки.
Длина обнаруженного тоннеля составляет 4 км, его размеры позволяют перемещаться по нему на транспортных средствах.
Лидеры ХАМАС Исмаил Хания, Яхья Синвар и Мухаммед Дейф использовали эту сеть для управления деятельностью организации и передвижением через центр города Газа — из-за этого район называют Площадью командира.
Полковник Бени Аарон отметил, добавляет The Jerusalem Post, что туннели использовались для хранения оборудования, отобранного у гражданских лиц, что позволяло руководству ХАМАС скрываться там в течение длительного времени.