ЦАХАЛ взорвал туннели главарей ХАМАС в городе Газа 22.12.2023, 8:12

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В подземном городе находились квартиры и офисы высокопоставленных террористов.

Армия обороны Израиля взорвала тоннели в городе Газа, которые использовали лидеры террористов, в частности главарь Яхья Синвар.

Об этом всообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Израильские солдаты уничтожили тайную подземную сеть туннелей, захваченную в среду, говорится в сообщении.

Разрушение подземной структуры произошло после того, как ЦАХАЛ взял под контроль «квартал руководства» города Газа, принадлежащий ХАМАС. Как сообщается, сеть тоннелей-ответвлений содержала квартиры, офисы и жилые помещения высокопоставленных чиновников палестинской террористической группировки.

Длина обнаруженного тоннеля составляет 4 км, его размеры позволяют перемещаться по нему на транспортных средствах.

Лидеры ХАМАС Исмаил Хания, Яхья Синвар и Мухаммед Дейф использовали эту сеть для управления деятельностью организации и передвижением через центр города Газа — из-за этого район называют Площадью командира.

Полковник Бени Аарон отметил, добавляет The Jerusalem Post, что туннели использовались для хранения оборудования, отобранного у гражданских лиц, что позволяло руководству ХАМАС скрываться там в течение длительного времени.

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